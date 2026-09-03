Informations pratiques

Portets

Pixel Fest : Festival du jeu vidéo

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Tout au long de la journée vous trouverez différents espaces vidéoludiques comme du rétrogaming, un pôle créatif, une LAN party, de la réalité virtuelle, un espace prévention, ….

Les temps forts :

Tournoi Mario kart sur Wii

Concours Cosplay

Clôture de l’événement à 18h avec un show-conférence animé par Joris Bretagnolles, vice-champion de France 2023 de BMX Freestyle – Gratuit sur réservation

Des geeks les plus férus aux simples curieux, il y en aura pour tout le monde au Pixel Fest ! .

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Pixel Fest : Festival du jeu vidéo

L’événement Pixel Fest : Festival du jeu vidéo Portets a été mis à jour le 2026-09-03 par La Gironde du Sud