Pixel Play Film Chao Le Pixel Orthez

Pixel Play Film Chao

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

17h30 Session Jeu Vidéo sur Grand Ecran

18h15 Projection de Chao ( à partir de 10 ans)

21h Projection de l’Oeuf de l’Ange présenté par l’équipe du cinéma (à partir de 15 ans) .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38

