Pixel Play Film Chao Le Pixel Orthez dimanche 8 février 2026.
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
17h30 Session Jeu Vidéo sur Grand Ecran
18h15 Projection de Chao ( à partir de 10 ans)
21h Projection de l’Oeuf de l’Ange présenté par l’équipe du cinéma (à partir de 15 ans) .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38
