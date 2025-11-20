Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

2025-11-20

Animé par la Médiathèque.

Une après-midi pour découvrir ou (re)découvrir des jeux en réalité virtuelle. Que ce soit un escape game avec The Room , un jeu de rythme avec Beat saber , ou un voyage dans l’espace, il y a plein de d’applications et de jeux à tester. Venez profiter d’un moment immersif grâce à la VR. .

