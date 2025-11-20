Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez jeudi 20 novembre 2025.
Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Animé par la Médiathèque.
Une après-midi pour découvrir ou (re)découvrir des jeux en réalité virtuelle. Que ce soit un escape game avec The Room , un jeu de rythme avec Beat saber , ou un voyage dans l’espace, il y a plein de d’applications et de jeux à tester. Venez profiter d’un moment immersif grâce à la VR. .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
English : Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux
German : Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux
Italiano :
Espanol : Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux
L’événement Pixel Play La VR (ou réalité virtuelle) plein les yeux Orthez a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Coeur de Béarn