Pixel Play Musique et Jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Pixel Play Musique et Jeux vidéo

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Animé par Yannick Arana

Participez à un quiz sur la musique et les jeux vidéo. Découvrez l’histoire de la musique dans les jeux vidéo, les compositeurs emblématiques et les liens entre ces deux univers. Venez essayer différents jeux et expériences sensorielles où la musique, le rythme et la détente s’entremêlent. .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Pixel Play Musique et Jeux vidéo

L’événement Pixel Play Musique et Jeux vidéo Orthez a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn