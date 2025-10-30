Pixel Play The last of us Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Pixel Play The last of us Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez jeudi 30 octobre 2025.

Pixel Play The last of us

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Animation proposée dans le cadre du Festival du Jeu vidéo du 15 au 31 octobre à Mourenx et à Orthez, et du Pixel Play en partenariat avec le cinéma Le Pixel.

Animé par Yannick Arana, formateur, animateur, conférencier et médiateur culturel.

Mini-conférence sur les origines du projet, les inspirations mais aussi les œuvres qui en ont été influencées, un focus sur le studio Naughty Dog, et enfin l’aspect cross-média de la licence.

Cette rencontre s’achèvera avec un quiz 100 % interactif pour tester vos connaissances (choisissez votre camp infectés ou survivants ), et une session de jeu avec The Last of Us et The Walking Dead . .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

English : Pixel Play The last of us

German : Pixel Play The last of us

Italiano :

Espanol : Pixel Play The last of us

L’événement Pixel Play The last of us Orthez a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Coeur de Béarn