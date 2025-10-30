Pixel Play The last of us Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Pixel Play The last of us Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez jeudi 30 octobre 2025.
Pixel Play The last of us
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Animation proposée dans le cadre du Festival du Jeu vidéo du 15 au 31 octobre à Mourenx et à Orthez, et du Pixel Play en partenariat avec le cinéma Le Pixel.
Animé par Yannick Arana, formateur, animateur, conférencier et médiateur culturel.
Mini-conférence sur les origines du projet, les inspirations mais aussi les œuvres qui en ont été influencées, un focus sur le studio Naughty Dog, et enfin l’aspect cross-média de la licence.
Cette rencontre s’achèvera avec un quiz 100 % interactif pour tester vos connaissances (choisissez votre camp infectés ou survivants ), et une session de jeu avec The Last of Us et The Walking Dead . .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
English : Pixel Play The last of us
German : Pixel Play The last of us
Italiano :
Espanol : Pixel Play The last of us
L’événement Pixel Play The last of us Orthez a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Coeur de Béarn