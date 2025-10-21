Pixel ta pomme sur un tote bag Saint-Martin-de-Boscherville
Pixel ta pomme sur un tote bag Saint-Martin-de-Boscherville mardi 21 octobre 2025.
Pixel ta pomme sur un tote bag
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Début : 2025-10-21 15:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-21 2025-10-28
Viens t’amuser à pixelliser une pomme sur un tote bag.
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans, sur réservation.
Tarif 5 € en plus du billet d’entrée .
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr
