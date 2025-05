Pixels 2025 – Condé-sur-Sarthe, 17 mai 2025 10:00, Condé-sur-Sarthe.

L’association ASL Photographie de Condé-sur-Sarthe organise l’exposition Pixels 2025.

Cette exposition met en lumière la créativité de ses membres. Elle est l’occasion pour les adhérent(e)s de partager leurs œuvres avec le public et de célébrer la photographie.

Leurs clichés, entre beauté et diversité, transporteront les visiteurs dans un voyage visuel. Ces derniers auront également l’occasion d’échanger avec les photographes lors du week-end.

Cette exposition est l’opportunité de

découvrir de nouveaux talents et encourager les artistes locaux,

s’inspirer de la diversité du monde à travers la perspective de photographes passionné(e)s,

profiter d’un moment convivial et enrichissant en famille ou entre amis.

Invitée d’honneur Benjamine Scalvenzi

En pratique

Samedi 17 et dimanche 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

Salle du Quartz à Condé-sur-Sarthe

Entré libre

Rue des Alpes Mancelles

Condé-sur-Sarthe 61250 Orne Normandie +33 6 61 92 69 28

English : Pixels 2025

The ASL Photographie association in Condé-sur-Sarthe is organizing the Pixels 2025 exhibition.

This exhibition highlights the creativity of its members. It’s an opportunity for members to share their work with the public and celebrate photography.

Their images, with their beauty and diversity, will take visitors on a visual voyage. Visitors will also have the opportunity to chat with the photographers over the weekend.

This exhibition is an opportunity to

discover new talent and encourage local artists,

be inspired by the diversity of the world through the perspective of passionate photographers,

enjoy a convivial and enriching moment with family and friends.

Guest of honour: Benjamine Scalvenzi

Practical details

Saturday May 17 and Sunday May 18, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Salle du Quartz, Condé-sur-Sarthe

Free admission

German :

Der Verein ASL Photographie in Condé-sur-Sarthe organisiert die Ausstellung Pixels 2025.

Diese Ausstellung stellt die Kreativität der Mitglieder in den Vordergrund. Sie bietet den Mitgliedern die Gelegenheit, ihre Werke mit der Öffentlichkeit zu teilen und die Fotografie zu feiern.

Ihre Bilder, die von Schönheit und Vielfalt geprägt sind, werden die Besucher auf eine visuelle Reise mitnehmen. Während des Wochenendes haben die Besucher auch die Möglichkeit, sich mit den Fotografen auszutauschen.

Die Ausstellung bietet die Gelegenheit,

neue Talente zu entdecken und lokale Künstler zu fördern,

sich von der Vielfalt der Welt durch die Perspektive leidenschaftlicher Fotografen inspirieren zu lassen,

einen geselligen und bereichernden Moment mit der Familie oder Freunden zu genießen.

Ehrengast: Benjamine Scalvenzi

In der Praxis

Samstag, 17. und Sonntag, 18. Mai, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Saal des Quartz in Condé-sur-Sarthe

Freier Eintritt

Italiano :

L’associazione ASL Photographie di Condé-sur-Sarthe organizza la mostra Pixels 2025.

Questa mostra mette in risalto la creatività dei suoi membri. È un’opportunità per i membri di condividere il loro lavoro con il pubblico e di celebrare la fotografia.

Le loro immagini, con la loro bellezza e diversità, accompagneranno i visitatori in un viaggio visivo. I visitatori avranno anche l’opportunità di parlare con i fotografi nel corso del fine settimana.

Questa mostra è un’opportunità per

scoprire nuovi talenti e incoraggiare gli artisti locali

lasciarsi ispirare dalla diversità del mondo attraverso la prospettiva di fotografi appassionati,

godere di un momento conviviale e arricchente con la famiglia e gli amici.

Ospite d’onore: Benjamine Scalvenzi

Dettagli pratici

Sabato 17 e domenica 18 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Salle du Quartz, Condé-sur-Sarthe

Ingresso libero

Espanol :

La asociación ASL Photographie de Condé-sur-Sarthe organiza la exposición Pixels 2025.

Esta exposición pone de relieve la creatividad de sus miembros. Es una oportunidad para que los miembros compartan su trabajo con el público y celebren la fotografía.

Sus imágenes, con su belleza y diversidad, llevarán a los visitantes a un viaje visual. Los visitantes también tendrán la oportunidad de hablar con los fotógrafos a lo largo del fin de semana.

Esta exposición es una oportunidad para

descubrir nuevos talentos y animar a los artistas locales,

inspirarse en la diversidad del mundo a través de la perspectiva de fotógrafos apasionados,

disfrutar de un momento agradable y enriquecedor con la familia y los amigos.

Invitado de honor: Benjamine Scalvenzi

Detalles prácticos

Sábado 17 y domingo 18 de mayo de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h

Sala del Cuarzo, Condé-sur-Sarthe

Entrada gratuita

