Pixels botaniques, une exposition de Miguel Chevalier Musée départemental de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin

Musée départemental de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Samedi 2025-03-16

fin : 2025-06-30

2025-03-16 2025-07-01 2025-09-01

Pour fêter ses 30 ans, le musée de la Seine-et-Marne vous propose une expérience immersive inédite ! L’artiste Miguel Chevalier expose son herbier numérique du 16 mars au 30 novembre 2025 dans la salle d’exposition temporaire du musée…

Musée départemental de la Seine-et-Marne 17 avenue de la Ferté-sous-Jouarre Saint-Cyr-sur-Morin 77750 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 24 46 00 mdsm@departement77.fr

English :

To celebrate its 30th anniversary, the Musée de la Seine-et-Marne is offering a unique immersive experience! Artist Miguel Chevalier will be exhibiting his digital herbarium from March 16 to November 30 2025 in the museum’s temporary exhibition room…

German :

Zur Feier seines 30-jährigen Bestehens bietet Ihnen das Musée de la Seine-et-Marne ein völlig neues, immersives Erlebnis! Der Künstler Miguel Chevalier stellt sein digitales Herbarium vom 16. März bis zum 30. November 2025 im temporären Ausstellungsraum des Museums aus…

Italiano :

Per celebrare il suo 30° anniversario, il Musée de la Seine-et-Marne propone un’esperienza immersiva unica! L’artista Miguel Chevalier esporrà il suo erbario digitale dal 16 marzo al 30 novembre 2025 nella sala delle mostre temporanee del museo…

Espanol :

Para celebrar su 30 aniversario, el Museo de Seine-et-Marne propone una experiencia inmersiva única El artista Miguel Chevalier expone su herbario digital del 16 de marzo al 30 de noviembre de 2025 en la sala de exposiciones temporales del museo…

