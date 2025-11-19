PIXIES – ARENES DE NIMES Nimes

PIXIES Début : 2026-07-07 à 20:30. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRESENTE : PIXIESPionniers du rock alternatif depuis 1986, les PIXIES ont marqué quatre décennies avec leur son unique, mélange explosif de guitares tranchantes, de rythmes inattendus et de paroles extravagantes.Après avoir conquis le monde entier, le groupe continue d’innover et d’inspirer plusieurs générations de musiciens.Pour célébrer 40 ans de carrière, les membres fondateurs Black Francis, Joey Santiago et David Lovering, accompagnés de la bassiste Emma Richardson, seront sur la scène des Arènes de Nîmes le 7 juillet 2026Ouverture de la billetterie dans tous les réseaux le Vendredi 31 Octobre 2025 à 10h00.

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30