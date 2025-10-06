PIXVAE – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

PIXVAE Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

2023 et 2024 des années intenses pour Pixvae. D’abord avec leur 3ème album Oì Vé qui inscrit le propos du groupe dans une relecture acérée et résolument rock – pour ne pas dire noise – du Currulao, mais aussi avec une tournée de 60 concerts en Europe.Et c’est un cap vers 2025 qui s’annonce avec l’enregistrement d’un nouvel album en mars dont les premiers single seront dévoilés dès l’automne, avec alors un come-back en France pour une nouvelle tournée. C’est désormais un nouveau répertoire entièrement original qui s’annonce, encore plus intense dans sa dimension et son énergie jazz-noise, comme un clin d’oeil aux explorations frontales des débuts, plaçant Pixvae comme le fer de lance d’une version actuelle, électrique et incisive de la musique de la côte pacifique de la Colombie. Pixvae c’est la joie communicative des chants et des rythmes afro-colombiens qui confinent à la transe, portée par les soubresauts et l’énergie du jazz et du rock européen.” FipFrance Culture Il est des transplantations musicales réussies, des greffes auxquelles personne n’ose croire qui prennent soudain vie et c’est le cas de l’expérience musicale Pixvae. Columbian crunch music. première partie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05