Piz en concert (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Piz en concert (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

PIZ, auteur compositeur interprète dévoile sont nouveaux spectacles Cœur de pirate

Un voyage immersif où la musique rencontre le théâtre. Entre concert et pièce jouée, PIZ guide le public au cœur d’un récit sensible, porté par la poésie, la lumière et les émotions.

A L’Improviste Café-Théâtre partagez un verre (consommation à prévoir) et soutenez les artistes avec une participation au chapeau (minimum 5€) .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

