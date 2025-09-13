PIZZA ITALIANA #3 Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet
Et c’est reparti pour une nouvelle édition ! L’Italie s’invite au cœur du village de Saint-Jean-Du-Bleymard. Venez déguster toutes sortes de pizzas réalisées et cuites au four banal, à manger sur place ou à emporter, sur réservation uniquement.
Infos & réservations au 06.61.75.74.48
Organisé par le comité des fêtes du Bleymard.
La dolce vita s’invite au Bleymard ! Le comité des fêtes du Bleymard vous prépare une dernière soirée d’été pleine de saveurs et de bonne humeur Pizza Italiana ! Alors Invitez vos proches, partagez la date et venez nombreux dire arrivederci à l’été avec nous !
Au programme
De délicieuses pizzas préparées et cuites sur place, au four à bois, sur réservation uniquement
Des boissons italiennes incontournables (Spritz, etc.)
Infos & réservations au 06.61.75.74.48 .
Saint Jean du Bleymard Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52
English :
And here we go again! Italy invites itself to the heart of the village of Saint-Jean-Du-Bleymard. Come and taste all kinds of pizzas made and baked in the communal oven, to eat in or take away, by reservation only.
Info & reservations on 06.61.75.74.48
Organized by the Comité des fêtes du Bleymard.
German :
Und schon geht es wieder los! Italien lädt sich ins Dorfzentrum von Saint-Jean-Du-Bleymard ein. Probieren Sie alle Arten von Pizzen, die im Steinofen gebacken werden. Sie können sie vor Ort essen oder mitnehmen (nur mit Reservierung).
Infos & Reservierungen unter 06.61.75.74.48
Organisiert vom Festkomitee von Le Bleymard.
Italiano :
Ed eccoci di nuovo qui! L’Italia si presenta nel cuore del villaggio di Saint-Jean-Du-Bleymard. Venite a gustare tutti i tipi di pizze preparate e cotte nel forno comune, da mangiare o da portare via, solo su prenotazione.
Informazioni e prenotazioni allo 06.61.75.74.48
Organizzato dal Comité des fêtes du Bleymard.
Espanol :
¡Y aquí vamos de nuevo! Italia se invita a sí misma en el corazón del pueblo de Saint-Jean-Du-Bleymard. Venga a degustar todo tipo de pizzas hechas y horneadas en el horno comunal, para comer en casa o para llevar, sólo con reserva previa.
Información y reservas en el 06.61.75.74.48
Organizado por el Comité des fêtes du Bleymard.
