PIZZA ITALIANA #3 Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet

Saint Jean du Bleymard Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Et c’est reparti pour une nouvelle édition ! L’Italie s’invite au cœur du village de Saint-Jean-Du-Bleymard. Venez déguster toutes sortes de pizzas réalisées et cuites au four banal, à manger sur place ou à emporter, sur réservation uniquement.

Organisé par le comité des fêtes du Bleymard.

La dolce vita s’invite au Bleymard ! Le comité des fêtes du Bleymard vous prépare une dernière soirée d’été pleine de saveurs et de bonne humeur Pizza Italiana ! Alors Invitez vos proches, partagez la date et venez nombreux dire arrivederci à l’été avec nous !

Au programme

De délicieuses pizzas préparées et cuites sur place, au four à bois, sur réservation uniquement

Des boissons italiennes incontournables (Spritz, etc.)

Infos & réservations au 06.61.75.74.48 .

Saint Jean du Bleymard Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

And here we go again! Italy invites itself to the heart of the village of Saint-Jean-Du-Bleymard. Come and taste all kinds of pizzas made and baked in the communal oven, to eat in or take away, by reservation only.

Info & reservations on 06.61.75.74.48

Organized by the Comité des fêtes du Bleymard.

German :

Und schon geht es wieder los! Italien lädt sich ins Dorfzentrum von Saint-Jean-Du-Bleymard ein. Probieren Sie alle Arten von Pizzen, die im Steinofen gebacken werden. Sie können sie vor Ort essen oder mitnehmen (nur mit Reservierung).

Infos & Reservierungen unter 06.61.75.74.48

Organisiert vom Festkomitee von Le Bleymard.

Italiano :

Ed eccoci di nuovo qui! L’Italia si presenta nel cuore del villaggio di Saint-Jean-Du-Bleymard. Venite a gustare tutti i tipi di pizze preparate e cotte nel forno comune, da mangiare o da portare via, solo su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni allo 06.61.75.74.48

Organizzato dal Comité des fêtes du Bleymard.

Espanol :

¡Y aquí vamos de nuevo! Italia se invita a sí misma en el corazón del pueblo de Saint-Jean-Du-Bleymard. Venga a degustar todo tipo de pizzas hechas y horneadas en el horno comunal, para comer en casa o para llevar, sólo con reserva previa.

Información y reservas en el 06.61.75.74.48

Organizado por el Comité des fêtes du Bleymard.

