PIZZA NOISE MAFIA Sète

PIZZA NOISE MAFIA Sète jeudi 2 octobre 2025.

PIZZA NOISE MAFIA

Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Le duo bruxellois Pizza Noise Mafia sait se faire entendre avec leurs instruments de prédilection, à savoir une boîte à rythme, un synthétiseur, et c’est tout.Ils font danser les foules, des caves illégales aux festivals de plein air de toute l’Europe. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 06 communication@bazr.fr

English :

Brussels duo Pizza Noise Mafia make their presence felt with their preferred instruments: a drum machine, a synthesizer and that’s it.

German :

Das Brüsseler Duo Pizza Noise Mafia versteht es, sich mit ihren bevorzugten Instrumenten Gehör zu verschaffen: einem Drumcomputer, einem Synthesizer, und das war’s.

Italiano :

Il duo di Bruxelles Pizza Noise Mafia si fa sentire con i suoi strumenti preferiti: una drum machine, un sintetizzatore e basta.

Espanol :

El dúo bruselense Pizza Noise Mafia se hace notar con sus instrumentos favoritos: una caja de ritmos, un sintetizador y ya está.

