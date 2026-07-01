Pizza Party Le Relais La Comelle

Informations pratiques

La Comelle

Pizza Party

Le Relais 13 route de Bourgogne La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pizza party organisée par l’association/Tiers-lieu Le Relais, au bénéfice de la trésorerie de l’association, pour développer nos projets potager/pépinière/réparation…

Sur place à partir de 12h, venez profiter du grand barnum ou de l’ombre des arbres autour de tables où vous dégusterez nos pizzas bien garnis, cuites dans le four à bois.

Boissons fraîches. Café. Légumes du jardin collectif à vendre.

Pizzas à emporter si besoin. Venez nombreux ! .

Le Relais 13 route de Bourgogne La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 60 67 60 lerelais@ecomail.fr

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English : Pizza Party

L’événement Pizza Party La Comelle a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II