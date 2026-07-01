Pizza Party Le Relais La Comelle
dimanche 26 juillet 2026 · Le Relais · La Comelle
Informations pratiques
La Comelle
Pizza Party
Le Relais 13 route de Bourgogne La Comelle Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pizza party organisée par l’association/Tiers-lieu Le Relais, au bénéfice de la trésorerie de l’association, pour développer nos projets potager/pépinière/réparation…
Sur place à partir de 12h, venez profiter du grand barnum ou de l’ombre des arbres autour de tables où vous dégusterez nos pizzas bien garnis, cuites dans le four à bois.
Boissons fraîches. Café. Légumes du jardin collectif à vendre.
Pizzas à emporter si besoin. Venez nombreux ! .
Le Relais 13 route de Bourgogne La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 60 67 60 lerelais@ecomail.fr
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English : Pizza Party
L’événement Pizza Party La Comelle a été mis à jour le 2026-07-16 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II