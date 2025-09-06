PIZZA PARTY Le Malzieu-Forain

PIZZA PARTY Le Malzieu-Forain samedi 6 septembre 2025.

PIZZA PARTY

La Chazette Le Malzieu-Forain Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Abonnement

Date et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain de La Chazette.

Les pizzas 10€

Reine tomates, jambon, champignon, fromage

4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella

Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel

Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental

Nouveauté 2025 La Lozérienne à base de cèpes à 12 € pizza gagnante du concours du Festival’zieu

Buvette et restauration sur place ou à emporter.

Pizza Party organisée par l’association Les ZieuKiPik.

Réservation obligatoire avant vendredi 5 septembre de préférence par SMS au 06 84 07 01 64 . .

La Chazette Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 6 84 07 01 64

English :

Enjoy wood-fired pizzas from La Chazette’s bread oven.

Pizzas: 10?

Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese

4 cheeses: tomato, emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella

Chèvre/miel: Cream base, goat, honey

Flamenkuche: cream base, onions, bacon, Emmental cheese

New for 2025: La Lozérienne with porcini mushrooms at 12? winning pizza from the Festival’zieu competition

German :

Genießen Sie die guten Pizzen, die im Holzofen von La Chazette gebacken werden.

Die Pizzen: 10?

Königin: Tomaten, Schinken, Pilze, Käse

4 Käse: Tomaten, Emmentaler, Blauschimmelkäse, Ziegenkäse, Mozzarella

Ziegenkäse/Honig: Basis: Sahne, Ziegenkäse, Honig

Flamenkuche: Basis: Sahne, Zwiebeln, Speck, Emmentaler Käse

Neuheit 2025: La Lozérienne auf Steinpilzbasis zu 12? gewinnerpizza des Festival’zieu-Wettbewerbs

Italiano :

Venite a gustare le deliziose pizze cotte nel forno a legna de La Chazette.

Pizze: 10?

Regina: pomodori, prosciutto, funghi, formaggio

4 formaggi: pomodoro, Emmental, formaggio blu, formaggio di capra, mozzarella

Chèvre/miele: base di panna, formaggio di capra, miele

Flamenkuche: base di panna, cipolle, pancetta, formaggio Emmental

Novità 2025: La Lozérienne con funghi porcini a 12? pizza vincitrice del concorso Festival’zieu

Espanol :

Venga a disfrutar de deliciosas pizzas a la leña horneadas en el horno de pan de La Chazette.

Pizzas: 10?

Reina: tomate, jamón, champiñones, queso

4 quesos: tomate, emmental, queso azul, queso de cabra, mozzarella

Chèvre/miel: base de nata, queso de cabra, miel

Flamenkuche: Base de nata, cebolla, bacon, queso emmental

Novedad para 2025: La Lozérienne con setas porcini a las 12? pizza ganadora del concurso Festival’zieu

