PIZZA PARTY Le Malzieu-Forain
PIZZA PARTY Le Malzieu-Forain samedi 6 septembre 2025.
PIZZA PARTY
La Chazette Le Malzieu-Forain Lozère
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de bois au four à pain de La Chazette.
Les pizzas 10€
Reine tomates, jambon, champignon, fromage
4 fromages tomates, emmental, bleu, chèvre, mozzarella
Chèvre/miel Base crème, chèvre, miel
Flamenkuche Base crème, oignons, lardons, emmental
Nouveauté 2025 La Lozérienne à base de cèpes à 12 € pizza gagnante du concours du Festival’zieu
Buvette et restauration sur place ou à emporter.
Pizza Party organisée par l’association Les ZieuKiPik.
Réservation obligatoire avant vendredi 5 septembre de préférence par SMS au 06 84 07 01 64 . .
La Chazette Le Malzieu-Forain 48140 Lozère Occitanie +33 6 84 07 01 64
English :
Enjoy wood-fired pizzas from La Chazette’s bread oven.
Pizzas: 10?
Queen: tomatoes, ham, mushrooms, cheese
4 cheeses: tomato, emmental, blue cheese, goat’s cheese, mozzarella
Chèvre/miel: Cream base, goat, honey
Flamenkuche: cream base, onions, bacon, Emmental cheese
New for 2025: La Lozérienne with porcini mushrooms at 12? winning pizza from the Festival’zieu competition
German :
Genießen Sie die guten Pizzen, die im Holzofen von La Chazette gebacken werden.
Die Pizzen: 10?
Königin: Tomaten, Schinken, Pilze, Käse
4 Käse: Tomaten, Emmentaler, Blauschimmelkäse, Ziegenkäse, Mozzarella
Ziegenkäse/Honig: Basis: Sahne, Ziegenkäse, Honig
Flamenkuche: Basis: Sahne, Zwiebeln, Speck, Emmentaler Käse
Neuheit 2025: La Lozérienne auf Steinpilzbasis zu 12? gewinnerpizza des Festival’zieu-Wettbewerbs
Italiano :
Venite a gustare le deliziose pizze cotte nel forno a legna de La Chazette.
Pizze: 10?
Regina: pomodori, prosciutto, funghi, formaggio
4 formaggi: pomodoro, Emmental, formaggio blu, formaggio di capra, mozzarella
Chèvre/miele: base di panna, formaggio di capra, miele
Flamenkuche: base di panna, cipolle, pancetta, formaggio Emmental
Novità 2025: La Lozérienne con funghi porcini a 12? pizza vincitrice del concorso Festival’zieu
Espanol :
Venga a disfrutar de deliciosas pizzas a la leña horneadas en el horno de pan de La Chazette.
Pizzas: 10?
Reina: tomate, jamón, champiñones, queso
4 quesos: tomate, emmental, queso azul, queso de cabra, mozzarella
Chèvre/miel: base de nata, queso de cabra, miel
Flamenkuche: Base de nata, cebolla, bacon, queso emmental
Novedad para 2025: La Lozérienne con setas porcini a las 12? pizza ganadora del concurso Festival’zieu
