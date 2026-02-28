Pizza Party Vicq-sur-Nahon
Pizza Party Vicq-sur-Nahon samedi 28 février 2026.
Pizza Party
Vicq-sur-Nahon Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un groupe de jeunes organise cette soirée italienne afin de partager un moment convivial. Ils vous proposent de venir déguster des pizzas, préparées par leurs soins
Sur place ou à emporter, dans les deux cas commande obligatoire avant le jeudi 26 février.
Pizza Margarita Pizza 4 fromages Pizza chorizo. .
Vicq-sur-Nahon 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 60 92 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A group of young people are organizing this Italian evening to share a convivial moment. They’re inviting you to come and enjoy pizzas, prepared by themselves
L’événement Pizza Party Vicq-sur-Nahon a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Pays de Valençay