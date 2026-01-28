PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne
Brasserie Guib's Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 21:00:00
2026-02-06
RDV à la brasserie Guib's Beer pour le premier vendredi du mois !
Pizza Toutatis chez Guibs .
Brasserie Guib's Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
English :
See you at Guib's Beer for the first Friday of the month!
