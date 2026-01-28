PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne

PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

2026-02-06

RDV à la brasserie Guib’s Beer pour le premier vendredi du mois !

Pizza Toutatis chez Guibs .

Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94

English :

See you at Guib’s Beer for the first Friday of the month!

