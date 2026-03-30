PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne
PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS Brasserie Guib’s Beer Mayenne vendredi 3 avril 2026.
PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03 21:00:00
Date(s) :
2026-04-03
RDV à la brasserie Guib’s Beer pour le premier vendredi du mois !
Pizza Toutatis chez Guibs
Réservation au 06 70 04 51 29 .
Brasserie Guib’s Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 31 51 94
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English :
See you at Guib’s Beer for the first Friday of the month!
L’événement PIZZA TOUTATIS CHEZ GUIBS Mayenne a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Mayenne Co
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