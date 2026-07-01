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AGENDA · Trégourez

Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions Trégourez

dimanche 26 juillet 2026 · Trégourez

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Graines de Passions
Ville
29970 Trégourez
Département
Finistère
Tarif

Trégourez

Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions

Graines de Passions Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions

Une journée d’ateliers autour du végétal! Découvrez les plantes sous un nouveau regard à travers des approches sensorielles, culinaires et herboristiques ! Une journée ouverte à toutes et à tous, aux petits comme aux grands. Au menu de ce dimanche: découvertes, cueillettes, réalisation d’un soin naturel, cuisine de plantes comestibles et pizzas cuites au feu de bois!

> 65€ repas compris
> contact@graines-de-passions.fr
Pour plus d’infos contacter le 07 89 63 15 91 ou le 06 17 77 16 39   .

Graines de Passions Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 17 77 16 39 

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English :

L’événement Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions Trégourez a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou