Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions Trégourez
dimanche 26 juillet 2026 · Trégourez
Informations pratiques
Trégourez
Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions
Graines de Passions Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions
Une journée d’ateliers autour du végétal! Découvrez les plantes sous un nouveau regard à travers des approches sensorielles, culinaires et herboristiques ! Une journée ouverte à toutes et à tous, aux petits comme aux grands. Au menu de ce dimanche: découvertes, cueillettes, réalisation d’un soin naturel, cuisine de plantes comestibles et pizzas cuites au feu de bois!
> 65€ repas compris
> contact@graines-de-passions.fr
Pour plus d’infos contacter le 07 89 63 15 91 ou le 06 17 77 16 39 .
Graines de Passions Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 17 77 16 39
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English :
L’événement Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions Trégourez a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou