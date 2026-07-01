Informations pratiques

Trégourez

Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions

Graines de Passions Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions

Une journée d’ateliers autour du végétal! Découvrez les plantes sous un nouveau regard à travers des approches sensorielles, culinaires et herboristiques ! Une journée ouverte à toutes et à tous, aux petits comme aux grands. Au menu de ce dimanche: découvertes, cueillettes, réalisation d’un soin naturel, cuisine de plantes comestibles et pizzas cuites au feu de bois!

> 65€ repas compris

> contact@graines-de-passions.fr

Pour plus d’infos contacter le 07 89 63 15 91 ou le 06 17 77 16 39 .

Graines de Passions Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 6 17 77 16 39

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English :

L’événement Pizzas aux fleurs et baume au coeur: graines de passions Trégourez a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou