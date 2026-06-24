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Pizzas & Concert Ziva Ferme de la Batailleuse Rochejean

Pizzas & Concert Ziva Ferme de la Batailleuse Rochejean vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Ferme de la Batailleuse
Adresse
16 Rue de la Fontaine
Ville
25370 Rochejean
Département
Doubs
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Rochejean

Pizzas & Concert Ziva

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez déguster de délicieuses pizzas bio cuites au feu de bois (sur place ou à emporter) autour de concerts à la Ferme de la Batailleuse ! Soirée conviviale !   .

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 42 48 30 

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English : Pizzas & Concert Ziva

L’événement Pizzas & Concert Ziva Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS