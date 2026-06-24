Pizzas & Concert Ziva Ferme de la Batailleuse Rochejean
Pizzas & Concert Ziva Ferme de la Batailleuse Rochejean vendredi 10 juillet 2026.
Rochejean
Pizzas & Concert Ziva
Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez déguster de délicieuses pizzas bio cuites au feu de bois (sur place ou à emporter) autour de concerts à la Ferme de la Batailleuse ! Soirée conviviale ! .
Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 42 48 30
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English : Pizzas & Concert Ziva
L’événement Pizzas & Concert Ziva Rochejean a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS