Pizzeto Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
Pizzeto Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière jeudi 13 août 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Pizzeto Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour clôturer l’été, une dernière soirée festive au cœur de l’oliveraie !
Dernier rendez-vous des Jeudis Rosé avant la fin de l’été une soirée conviviale et gourmande à partager entre amis ou en famille. Harrys Tandoor et Madasaveurs seront présents pour régaler les visiteurs, pendant que Pizzeto apportera une touche musicale festive pour finir la saison en beauté. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
To close the summer, one last festive evening at the heart of the olive grove!
L’événement Pizzeto Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup