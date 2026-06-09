Pizzeto Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Pizzeto Jeudi Rosé

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Pour clôturer l’été, une dernière soirée festive au cœur de l’oliveraie !

Dernier rendez-vous des Jeudis Rosé avant la fin de l’été une soirée conviviale et gourmande à partager entre amis ou en famille. Harrys Tandoor et Madasaveurs seront présents pour régaler les visiteurs, pendant que Pizzeto apportera une touche musicale festive pour finir la saison en beauté. .

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45

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English :

To close the summer, one last festive evening at the heart of the olive grove!

L’événement Pizzeto Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup