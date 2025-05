Place à Facette #2 – Place du Gros Chêne Rennes, 20 juin 2025, Rennes.

Place à Facette #2 Place du Gros Chêne Rennes Vendredi 20 juin, 16h30 Gratuit et ouvert à tous.tes

Place à Facettes reviens pour un deuxième temps forts sur la Place du Gros Chênes !

Après la fête foraine, Place à Facettes est de retour sur la Place du Gros Chêne pour un évènement autour de la musique et des arts !

Au programme :

– Déambulation musicale et goûter (à partir de 16h)

– Karaoké / Just Dance

– Atelier fresque

– Expositions

– Scène ouverte (nous sommes à la recherche de chateur.euses, danseur.euses, jongleur.euses, magicien.nes et autres artistes qui souhaiteraient partager leurs talents !)

– Maquillage, et défilé avec la Cie Tékitoi et les métamorphes

– Concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T23:00:00.000+02:00

1



Place du Gros Chêne Place du Gros Chêne Rennes Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine