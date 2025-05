Place à la Danse 2025 – Valenciennes, 10 mai 2025 14:00, Valenciennes.

Venez célébrer la danse sous toutes ses formes ! Le 10 mai de 14h à 19h Place d’Armes

Les associations valenciennoises vous invitent à découvrir leur talent à travers des démonstrations variées hip-hop, rock, danse classique et bien plus encore.

Participez aux initiations pour vous essayer à différents styles et terminez la journée en beauté avec un Flash Mob à 19h ! A 19h20, rendez-vous place d’Armes pour le Selfie géant #MaVilleEnJaune !

À l’occasion de Place à la danse, Valenciennes se mobilise pour tenter de remporter le concours Tour de France Ma Ville En Jaune.

Habillez-vous en jaune, venez illuminer la place avec vos plus beaux sourires et participez à ce moment mémorable.

Plus nous sommes nombreux, plus la Ville brillera ! Nous comptons sur vous et vous attendons toutes et tous pour relever ce défi unique !

Et pour les plus motivés, rejoignez le flashmob créé par VA School ! Apprenez la chorégraphie grâce à ce lien https://youtu.be/iPse6TZCnPc?feature=shared

On compte sur vous !!

