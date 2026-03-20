Place à l’Afrique – Rencontre littéraire Salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:00 –

Gratuit : oui sur réservation Gratuit – sur réservation à la bibliothèque Nelson Mandela : 02 40 77 89 91 Tout public

Rencontre littéraire Falmarès, poète guinéen, ambassadeur de la Paix installé à Nantes depuis 2017, sera l’invité d’une rencontre littéraire animée par Guénaël Boutouillet. Dans le cadre de Place auX mondeS

Salle Saint Michel La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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