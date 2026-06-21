Informations pratiques

Seignosse

Place à l’été !

Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

PLACE A L’ÉTÉ !

Seignosse Pro BMX 3e édition + DJ Set Send Love Collective

Au Forum du Penon

Lançons la saison estivale ensemble !

Retrouvez la 3ème édition du Seignosse pro BMX , une compétition de pros et amateurs en présence de Raphaël Chiquet, ancien champion du monde de Pro Flat.

La soirée se poursuivra avec un DJ set de Send Love Collective.

14h-21h Seignosse Pro BMX

21h-23h30 DJ set .

Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Place à l’été !

L’événement Place à l’été ! Seignosse a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Seignosse