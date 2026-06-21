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AGENDA · Seignosse

Place à l’été ! Seignosse

samedi 11 juillet 2026 · Seignosse

Place à l’été ! Seignosse

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Au Forum du Penon
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif

Seignosse

Place à l’été !

Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :
2026-07-11

PLACE A L’ÉTÉ !
Seignosse Pro BMX 3e édition + DJ Set Send Love Collective
Au Forum du Penon

Lançons la saison estivale ensemble !
Retrouvez la 3ème édition du Seignosse pro BMX , une compétition de pros et amateurs en présence de Raphaël Chiquet, ancien champion du monde de Pro Flat.
La soirée se poursuivra avec un DJ set de Send Love Collective.

14h-21h Seignosse Pro BMX
21h-23h30 DJ set   .

Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Place à l’été !

L’événement Place à l’été ! Seignosse a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Seignosse

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