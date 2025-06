Cours de danse amapiano Place Albert Camus Paris 10 juillet 2025

L’amapiano (mot zoulou signifiant « les pianos ») est un genre musical et un style de danse qui puisent leurs racines dans les townships sud-africains, notamment à Pretoria et à Johannesburg. L’amapiano a commencé comme un mouvement underground puis a gagné en popularité dans les années 2010, s’imposant peu à peu comme un véritable phénomène culturel à travers l’Afrique et le monde.

La danse associé à cette musique est rythmée et énergique, voire acrobatique ! Le plus souvent pratiquée en groupe, elle mêle mouvements de pieds rapides, sauts et rotations, dans une ambiance joyeuse et festive.

Envie de vous essayer à l’amapiano ? Venez bouger et découvrir cette discipline grâce à cet atelier tous niveaux destiné aux 6/17 ans, organisé par l’association Ngamb’Art qui vise à promouvoir les arts de la scène (danse, théâtre, musique, contes…) à travers le monde.

Le jeudi 07 août 2025

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 10 juillet 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 17 ans.

Place Albert Camus Place Albert Camus 75010 Paris

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://www.facebook.com/mairie10paris https://x.com/Mairie10Paris

Avec la compagnie Ngamb’Art, venez bouger et vous initier à cette danse rythmée venue d’Afrique du Sud !