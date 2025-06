Place Alice Guy, Paris 14e

Concerts gratuits en plein air à partir de 18h et DJ set à partir de 22h30

Offre de restauration (menus à partir de 3€) et débit de boissons

Qui sommes-nous ?

Ouverte en octobre 2024, La Cop1ne est une cantine solidaire ouverte à toutes et tous et gérée par des bénévoles âgés de 18 à 25ans de l’association Cop1. La Cop1ne vise à lutter contre la précarité alimentaire et contre l’isolement social en proposant des menus végétariens à partir de 3€ pour les jeunes et des activités gratuites.

La Maison des pratiques Artistiques et Amateurs est un

établissement culturel qui a pour mission d’encourager, de développer et

de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et

du Grand Paris.