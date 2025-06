Break In Foot Place Alphonse Allais Paris 18 juillet 2025

Participez

à un moment festif autour du sport et du cirque ! Au programme :

olympiades sportives, tennis de table, spectacle d’acrobaties, DJ set,

street food, photobooth… Ne ratez pas l’occasion de découvrir de nouveaux

sports et de participer à une journée riche en animations et moments forts !

Venez nombreux·ses !

Le vendredi 18 juillet 2025

de 15h00 à 19h00

gratuit

Tout public. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-18T18:00:00+02:00

2025-07-18T16:00:00+02:00_2025-07-18T20:00:00+02:00

fin : 2025-07-18T22:00:00+02:00

Place Alphonse Allais Place Alphonse Allais 75020 Sur le terrainParis

+33695174678 communication@bellevillecitoyenne.fr https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne

