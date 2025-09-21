Place Ampère : visite commentée du secteur D du Village des Athlètes par l’architecte coordonnateur du secteur et le paysagiste Village des athlètes – Angle allée de Seine et rue Ampère Saint-Denis

Durée : environ 2h.

Réservation obligatoire (nombre de places limitées).

Si vous ne pouvez plus participer à cette visite, merci d’en informer l’Agence POP, par téléphone au 01 55 870 870 ou par mail à infos@pop-plainecommune.com

Un an après la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, la SOLIDEO vous propose quatre visites pour découvrir la démarche urbaine et architecturale du Village des Athlètes qui s’apprête, après avoir accueilli le monde, à accueillir ses premiers habitants durant le mois d’octobre 2025 !

L’occasion de découvrir les coulisses de cette extraordinaire aventure urbaine qui a transformé le rapport à la Seine de l’ensemble de ce secteur de la Seine Saint-Denis tout en préfigurant l’urbanisme de demain en compagnie des architectes qui ont redessiné le quartier.

Village des athlètes – Angle allée de Seine et rue Ampère Rue ampère, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}]

visite commentée du secteur D du Village des Athlètes par l’architecte coordonnateur du secteur et le paysagiste

