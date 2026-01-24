Place au cortège ! Lille

Place au cortège !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Autour d’un jeu de plateau ayant pour illustration Lille au 17e siècle, prenez connaissance du défi à relever. Pour retrouver l’objet mystère de votre quête et mener à bien votre mission grâce aux indices, il vous faudra éviter les pièges et répondre aux énigmes…

English :

Play a board game set in 17th-century Lille, and learn about the challenge ahead. To find the mystery object of your quest and complete your mission, you’ll need to avoid the traps and answer the riddles?

