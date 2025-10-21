Place au jeu à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac

Place au jeu à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac mardi 21 octobre 2025.

Médiathèque Intercommunale 6 Place de l'église Meymac Corrèze

Gratuit

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Le temps d'une après-midi, venez découvrir nos nouveaux jeux de société pour toute la famille dans une ambiance ludique et conviviale !

+33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

