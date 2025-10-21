Place au jeu à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Meymac
Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Le temps d’une après-midi, venez découvrir nos nouveaux jeux de société pour toute la famille dans une ambiance ludique et conviviale !
Médiathèque Intercommunale 6 Place de l’église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
