Place au jeu à la médiathèque ! Ussel

Place au jeu à la médiathèque !
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Gratuit
Gratuit
2025-09-20
Le temps d’une après-midi, venez découvrir nos nouveaux jeux de société pour toute la famille dans une ambiance ludique et conviviale !
Tout public
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
