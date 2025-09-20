Place au jeu à la médiathèque ! Ussel

Place au jeu à la médiathèque ! Ussel samedi 20 septembre 2025.

Place au jeu à la médiathèque !

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le temps d’une après-midi, venez découvrir nos nouveaux jeux de société pour toute la famille dans une ambiance ludique et conviviale !

Public Tout public Gratuit .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Place au jeu à la médiathèque !

German : Place au jeu à la médiathèque !

Italiano :

Espanol : Place au jeu à la médiathèque !

L’événement Place au jeu à la médiathèque ! Ussel a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze