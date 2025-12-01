Place au jeu ! Cernay

Place au jeu !

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Passionnés de jeux, savourez ce temps ludique pour découvrir le jeu sous toutes ses formes. Dès 5 ans.

Petits et grands joueurs, amateurs ou confirmés, venez profiter de ce temps ludique et convivial pour découvrir le jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux de coopération et jeux pour les tout-petits ! Dès 5 ans. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Game lovers, enjoy this playful time to discover games in all their forms. Ages 5 and up.

German :

Wenn Sie von Spielen begeistert sind, genießen Sie diese spielerische Zeit, um das Spiel in all seinen Formen zu entdecken. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Se siete appassionati di giochi, questo è il momento perfetto per scoprirli in tutte le loro forme. A partire dai 5 anni.

Espanol :

Si te apasionan los juegos, éste es el momento perfecto para descubrirlos en todas sus formas. A partir de 5 años.

