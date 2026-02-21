Place au jeu ! Thann

Place au jeu !

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Passionnés de jeux, savourez ce temps ludique pour découvrir le jeu sous toutes ses formes. Dès 5 ans.

Petits et grands joueurs, amateurs ou confirmés, venez profiter de ce temps ludique et convivial pour découvrir le jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux de coopération et jeux pour les tout-petits ! Dès 5 ans. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Game lovers, enjoy this playful time to discover games in all their forms. Ages 5 and up.

