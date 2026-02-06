Place au jeu ! Ussel
Place au jeu ! Ussel samedi 28 février 2026.
Place au jeu !
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Le temps d’une après-midi, venez découvrir nos nouveaux jeux de société pour toute la famille dans une ambiance ludique et conviviale !
Public Tout public Gratuit .
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Place au jeu !
L’événement Place au jeu ! Ussel a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze