Place au partage MJC du Laü Pau
dimanche 27 septembre 2026 · MJC du Laü · Pau
Informations pratiques
Pau
Place au partage
MJC du Laü 81 Av. du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Un dimanche pas comme les autres !
?? PLACE AU PARTAGE arrive à Pau !
La MJC du Laü se transforme en un grand espace dédié au partage, à l’échange et à la gratuité.
Un événement ouvert à toutes et tous, pour expérimenter une autre façon de donner, recevoir, transmettre et créer du lien.
?? Venez déposer les objets propres et fonctionnels que vous souhaitez offrir et/ou prendre ce dont vous avez envie. Et surtout, venez partager un bon moment !
Au programme :
?? Livres, objets, vêtements… à donner et à prendre gratuitement
?? Ateliers de réparation
?? Partage d’idées et de savoirs
?? Concerts
?? Spectacle
?? Bien-être
?? Vidéos
? Et bien d’autres surprises ! .
MJC du Laü 81 Av. du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine placeaupartage@gmail.com
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English : Place au partage
L’événement Place au partage Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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