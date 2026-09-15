Place au partage MJC du Laü Pau

Informations pratiques

Pau

Place au partage

MJC du Laü 81 Av. du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Un dimanche pas comme les autres !

?? PLACE AU PARTAGE arrive à Pau !

La MJC du Laü se transforme en un grand espace dédié au partage, à l’échange et à la gratuité.

Un événement ouvert à toutes et tous, pour expérimenter une autre façon de donner, recevoir, transmettre et créer du lien.

?? Venez déposer les objets propres et fonctionnels que vous souhaitez offrir et/ou prendre ce dont vous avez envie. Et surtout, venez partager un bon moment !

Au programme :

?? Livres, objets, vêtements… à donner et à prendre gratuitement

?? Ateliers de réparation

?? Partage d’idées et de savoirs

?? Concerts

?? Spectacle

?? Bien-être

?? Vidéos

? Et bien d’autres surprises ! .

MJC du Laü 81 Av. du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine placeaupartage@gmail.com

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English : Place au partage

L’événement Place au partage Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau