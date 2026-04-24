Bélarga

PLACE AU TERROIR BÉLARGA

Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir.

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir.

Soirée animée, dégustation de vins et de produits locaux, jeux pour les enfants, marché d’artisans créateurs, cuisine d’ici et d’ailleurs, conférence, buvette par le Foyer rural… .

Bélarga 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!

Convivial evenings to meet local producers, artisans and winemakers to celebrate our terroir.

L’événement PLACE AU TERROIR BÉLARGA Bélarga a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT