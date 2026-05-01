PLACE AU TERROIR CAMPAGNAN Campagnan
PLACE AU TERROIR CAMPAGNAN Campagnan jeudi 13 août 2026.
Campagnan
PLACE AU TERROIR CAMPAGNAN
Campagnan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Nous sommes ravis de vous inviter à une nouvelle soirée gourmande et conviviale dans le cadre de Place au Terroir
Rejoignez-nous dès 18h30, sur le parvis de la salle poyivalente, pour célébrer les saveurs locales, l’artisanat et la convivialité estivale en vallée de l’Hérault. .
Campagnan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83
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English : PLACE AU TERROIR CAMPAGNAN
Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!
Convivial evenings to meet local producers, artisans and winemakers to celebrate our terroir.
L’événement PLACE AU TERROIR CAMPAGNAN Campagnan a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT