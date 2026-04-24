Plaissan

PLACE AU TERROIR PLAISSAN

Plaissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Place au Terroir des soirées diablement locales !

Les soirées Place au Terroir reviennent cette année dans 19 communes de la Vallée de l’Hérault. Plus que de simples marchés nocturnes, il s’agit de soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer le terroir.

Place au Terroir des soirées diablement locales !

Les soirées Place au Terroir reviennent cette année dans 19 communes de la Vallée de l’Hérault. Plus que de simples marchés nocturnes, il s’agit de soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer le terroir.

Retrouvez également l’Office de tourisme sur son stand tous les soirs. .

Plaissan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English :

Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!

Convivial evenings to meet local producers, artisans and winemakers to celebrate our terroir.

L’événement PLACE AU TERROIR PLAISSAN Plaissan a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT