Informations pratiques

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Place au théâtre: Pièce « Bleue comme… »

Eglise de Champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Pièce de théâtre

16 h 00 : Bleue comme… par le THÉATRE DES OPÉRATIONS

Océane, 10 ans, voit son île disparaître d’année en année, mangée doucement par l’eau. Elle rencontre alors l’Oiseau-Lyre, une hirondelle de mer voyageuse. Ensemble, elles vont suivre le cycle de l’eau pour en rétablir l’équilibre et sauver l’île d ‘Océane. À travers la pluie, les rivières et les océans, les enfants découvrent le cycle de l’eau et les problèmes qu’implique le réchauffement climatique.

Un spectacle doux, ludique, musical et marionnettique. .

Eglise de Champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

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English :

L’événement Place au théâtre: Pièce « Bleue comme… » Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne