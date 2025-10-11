Place aux Artistes 2025 Les Noës-près-Troyes

Place aux Artistes 2025 Les Noës-près-Troyes samedi 11 octobre 2025.

Place aux Artistes 2025

Salle Pierre Rat Les Noës-près-Troyes Aube

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Retrouvez Patrick BAAL peinture aquarelle Victor BARONI peinture minéral Dolorès COLIN peinture Jack FOURNIER peinture Michel GROUSSAUD digital screen art Jocelyne HERMANN SALLEY peinture, sculpture, gravure Jean-Paul HURDEBOURCQ Claire LAGNEAU aquarelle Georges LANOUX peinture Hervé LEFEVRE gravure sur inox, peinture Mireille LORENTE peinture Chris LORIOT peinture Patrick MASSON objets sculptés, dalles de verre, roche, acier Bernadette MICHAUT peinture Tonio NUNEZ sculpture métal Nadine PHILIPPE sculpture terre cuite Marie-Claude PORCHER peinture Michel ROYER photographe animalier Marie-Hélène SALAGNAC peinture et Laurence SZKUDLARCK peinture .

Salle Pierre Rat Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est +33 3 25 74 40 35 mairie@lesnoes.com

