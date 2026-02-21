Place aux enfants ! Théâtre de la Concorde Paris

Deux jours pour apprendre à manifester. Hissez haut vos droits !

Les 4 et 5 avril 2026, le Théâtre de la Concorde accueille la première édition de « Place aux enfants ! », un festival inédit qui donne la parole aux jeunes de 8 à 16 ans. Pendant deux jours, ateliers participatifs, débats, spectacles et manifestation artistique invitent cette génération à s’exprimer, questionner et s’engager.

Dans un monde saturé d’informations, traversé par des bouleversements écologiques, technologiques et sociaux, une immense partie de la population reste en marge des lieux de débat et de transmission : les jeunes. Et pourtant, jamais les jeunes n’ont été aussi curieux, lucides, connectés. Ils s’informent, ils observent, ils questionnent. Car grandir, c’est déjà s’engager. Mais trop souvent, on parle à eux, et rarement avec eux.

Alors que les festivals d’idées se multiplient pour les adultes, il est temps de créer un espace pensé pour et avec les jeunes, un événement où ils deviennent actrices et acteurs du dialogue public. Créer un lieu où les jeunes imaginent eux-mêmes le débat, la rencontre et la création. Pas un programme descendant, mais une fabrique à idées. Décloisonner les disciplines et les publics, en réunissant enfants, adolescents, parents, enseignants, artistes, penseurs.

Faire place à la jeunesse, ce n’est pas « programmer pour demain », c’est agir ici et maintenant. Comment permettre aux jeunes d’être pleinement acteurs de leur citoyenneté ?

Du vendredi 03 avril 2026 au samedi 04 avril 2026 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

