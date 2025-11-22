Place aux familles

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-22

Le mois de novembre fera Place aux familles, un évènement autour des familles, de la parentalité avec des conférences, des expos, des spectacles ou encore des ateliers.

4ème édition de cet évènement, porté par le Collectif de parentalité réunissant des professionnels de l’Enfance Jeunesse de Guingamp-Paimpol et Leff Armor. .

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne

