Place aux Jeunes Salle des fêtes Les Andelys

Place aux Jeunes Salle des fêtes Les Andelys vendredi 28 novembre 2025.

Place aux Jeunes

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Une soirée festive réservée aux 14-18 ans !

Au programme DJ, buffet, jeux vidéo, photobooth et plein d’autres surprises. Viens t’amuser entre amis dans une ambiance élégante et conviviale !

Tenue chic, masque de rigueur ! .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Place aux Jeunes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Place aux Jeunes Les Andelys a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération