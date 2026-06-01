Place aux jeunes 44 bis Rue du Mans Saint-Georges-du-Bois
Place aux jeunes 44 bis Rue du Mans Saint-Georges-du-Bois dimanche 14 juin 2026.
Saint-Georges-du-Bois
Place aux jeunes
44 bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Saint-Georges-du-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 19:00:00
fin : 2026-06-14 20:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Place aux jeunes ! Seule en scène de et par Marianne Sergent
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44 bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Saint-Georges-du-Bois 72300 Sarthe Pays de la Loire 06 80 47 81 67
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English :
Place aux jeunes! A one-woman show by Marianne Sergent
L’événement Place aux jeunes Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-03 par CDT72