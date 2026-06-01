Place aux jeunes 44 bis Rue du Mans Saint-Georges-du-Bois dimanche 14 juin 2026.

Saint-Georges-du-Bois

Place aux jeunes

44 bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Saint-Georges-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 19:00:00

fin : 2026-06-14 20:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Place aux jeunes ! Seule en scène de et par Marianne Sergent

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44 bis Rue du Mans 44 BIS RUE DU MANS Saint-Georges-du-Bois 72300 Sarthe Pays de la Loire 06 80 47 81 67

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English :

Place aux jeunes! A one-woman show by Marianne Sergent

L’événement Place aux jeunes Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-03 par CDT72