Place aux Métiers d’Art 2026

Dans toute la cité médiévale Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Un week-end immersif au cœur des métiers d’art

.

Dans toute la cité médiévale Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive weekend at the heart of craftsmanship

L’événement Place aux Métiers d’Art 2026 Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy