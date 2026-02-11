Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs Lauzerte
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez l’art de la taille de pierre avec l’association Les Joyeux Sculpteurs !
Venez admirer le savoir-faire des artisans et mettez la main à la pierre !
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
English :
For the Journées Européennes des Métiers d?Art, discover the art of stone-cutting with the association Les Joyeux Sculpteurs!
Come and admire the skills of our craftsmen and put your hand to the stone!
