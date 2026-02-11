Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, découvrez l’art de la taille de pierre avec l’association Les Joyeux Sculpteurs !

Venez admirer le savoir-faire des artisans et mettez la main à la pierre !

.

Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Journées Européennes des Métiers d?Art, discover the art of stone-cutting with the association Les Joyeux Sculpteurs!

Come and admire the skills of our craftsmen and put your hand to the stone!

L’événement Place aux Métiers d’Art à Lauzerte Initiation à la taille de pierre avec les Joyeux Sculpteurs Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy