Place aux Mômes Be ICE Cycle Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André
Place aux Mômes Be ICE Cycle Rue Charles de Gannes Pléneuf-Val-André jeudi 23 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Place aux Mômes Be ICE Cycle
Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le rendez-vous jeune public qui vient titiller l’âme d’enfant des plus grands, programmée avec le réseau Sensation Bretagne.
Deux acrobates déjantées et mangeuses de glaces professionnelles vous présentent la VéloGlaceMachine.
Thème du spectacle portés acrobatique & clown.
Par la compagnie Zirkus Morsa. .
Rue Charles de Gannes Esplanade des Régates Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00
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English :
L’événement Place aux Mômes Be ICE Cycle Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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