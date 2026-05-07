Erquy

Place aux Mômes Dancing Spirit

Les halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:30:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Depuis 1997, le festival Place aux Mômes fait, chaque année, briller les yeux de centaines d’enfants dans les stations littorales du réseau Sensation Bretagne pendant toutes les vacances scolaires, excepté Noël.

Avec des spectacles riches et éclectiques où tout le monde se retrouve, des tout-petits aux plus grands, la programmation invite au partage, au rire, à l’émerveillement et à la création de souvenirs en commun.

Johnny et Jenny s’aiment passionnément, sur scène comme dans la vie. Leur modèle absolu ? Bébé et Johnny de Dirty Dancing ! Mais l’amour, c’est aussi des tempêtes… Johnny, perfectionniste et charismatique, gère les numéros de haut vol, tandis que Jenny rêve de briller en magie.

Soutenue par Johnny, elle veut y croire. Seulement voilà une addiction incontrôlable aux Snickers la fait basculer… Trop d’énergie, trop d’excès! Rien ne va plus ! Leur amour survivra-t-il à cette crise sucrée ?

Un spectacle burlesque, explosif et touchant, où amour, addiction et prouesses circassiennes se mêlent à un tourbillon de rires et d’émotions ! .

Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 53 67 64

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English :

L’événement Place aux Mômes Dancing Spirit Erquy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor