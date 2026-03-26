Place aux Mômes Deux poussins égalent trois Poussins Phoniques Centre des Congrès Saint-Quay-Portrieux

Place aux Mômes Deux poussins égalent trois Poussins Phoniques

Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:30:00

fin : 2026-04-15 17:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Spectacle jeune public à partir de 4 ans Deux poussins égalent trois Poussins Phoniques

Trio tonique, adepte d’un rock calibré pour les petits, les Poussins Phoniques ont composé leurs dix nouvelles chansons en s’inspirant de cette constante évolution et, plus encore, des sensations et états d’âme qui peuvent en découler. Avec bonne humeur, elles évoquent l’apprentissage de la nage (Je nage), la place pas toujours évidente au sein d’une fratrie (La Place du milieu), les mesures auxquelles les enfants sont soumis pour vérifier leur croissance (Tout mesurer) ou encore la foule d’injonctions plus ou moins pertinentes qui rythment leur quotidien à l’école comme à la maison (Suivre le fil). .

Centre des Congrès Boulevard Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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L’événement Place aux Mômes Deux poussins égalent trois Poussins Phoniques Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme